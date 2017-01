Eva Longoria nu are voie să rămână însărcinată

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Eva Longoria a fost anunțată de către producătorul filmului „Neveste disperate” că nu are voie să rămână însărcinată. Actrița s-a căsătorit week-endul acesta cu Tony Parker, în Paris. Creatorul „Neveste disperate”, Marc Cherry, le-a spus celor doi în timpul nunții că Eva nu are voie să devină mamă cel puțin un an de zile, deoarece nu este în conformitate cu personajul ei Gabrielle Solis, conform lse.co.uk. Eva a declarat că va profita de această situație pentru a petrece mai mult timp cu soțul ei. „Suntem de acord cu această regulă. Vrem să petrecem mai mult timp unul cu altul, deși ne dorim foarte mult copii”, a declarat actrița pentru revista OK!.Eva Longoria a fost anunțată de către producătorul filmului „Neveste disperate” că nu are voie să rămână însărcinată. Actrița s-a căsătorit week-endul acesta cu Tony Parker, în Paris. Creatorul „Neveste disperate”, Marc Cherry, le-a spus celor doi în timpul nunții că Eva nu are voie să devină mamă cel puțin un an de zile, deoarece nu este în conformitate cu personajul ei Gabrielle Solis, conform lse.co.uk. Eva a declarat că va profita de această situație pentru a petrece mai mult timp cu soțul ei. „Suntem de acord cu această regulă. Vrem să petrecem mai mult timp unul cu altul, deși ne dorim foarte mult copii”, a declarat actrița pentru revista OK!.