Eu sexy, tu "Batman, Batman!"

Discuție ca între prietene.Fata logodită a spus:- Aseară, când logodnicul meu a ajuns acasă, m-a găsit îmbrăcată cu corsetul de piele, pantofii cu tocuri cui de șapte cm și mască. Mi-a spus „Ești femeia vieții mele, te iubesc”… După aceea am făcut dragoste toată noaptea.Amanta s-a lăudat și ea:- Și la mine a fost incredibil! Ne-am întâlnit în biroul lui. Purtăm corsetul de piele, tocuri cui foarte înalte, mască și o pelerină. Când am descheiat pelerina, n-a scos niciun cuvânt. Am făcut doar sex ca nebunii toată noaptea!În cele din urmă, femeia căsătorita și-a spus și ea povestea:- Eu am trimis copiii la mamă, m-am pregătit, m-am echipat cu corsetul de piele, pantofii cu tocuri cui și masca pe ochi. Soțul meu s-a întors de la lucru, a luat telecomanda și o bere și a spus:- Hei, Batman, ce-avem la cină?