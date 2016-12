Engleza de român…

Ştire online publicată Vineri, 10 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un belgian, un francez și un român sunt chemați la interviu pentru o slujbă bine plătită în Londra și primesc următorul test:- Vreau să-mi formulați o frază care să conțină următoarele cuvinte: „green, pink, yellow”.Belgianul spune :- I wake up in the morning, I eat a yellow banana, a green pepper and in the evening I watch the Pink Panther on TV.Francezul spune :- I wake up in the morning, I see the yellow sun, the green grass and I think to myself I hope it will be a pink day.Românul, sigur pe el începe să turuie:- I wake up in ză morning, and i hear ză phone: green… green… green… so i pink up the phone and I say … Yellow?