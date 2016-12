Emigrări

Ştire online publicată Marţi, 14 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Bună ziua! Aici este biroul de emigrări în Congo?- Da, aici, ambasada Congo! Bine ați venit! De ce vreți să emigrați în Congo?- Dom’le, nu mai pot. Sunt terminat! Așa că am venit să mă interesez, să văd ce condiții sunt, ce acte îmi trebuie, că trebuie să emigrez că nu mai pot.- Dar ce vi s-a întâmplat?- Dom’le, mă omoară căldura asta, rău de tot, dom’le, sufăr din cauza căldurii, am foarte mari probleme cu căldura.- Domnule, trebuie să vă informez că nu e bine, în Congo e cald rău.- Aoleo! E cald! Și cât... costă?- Ce?- Căldura, dom’le, cât costă căldura acolo, că aici m-a rupt, nu mai pot, toți banii îi dau la căldură, e, acolo cât costă?- Căldura în Congo nu costă.- Bă, ce prost sunt!- Da, nu se plătește căldura, în Congo e cald... natural, nu se plătește pentru căldură nimic, e gratis.- Deci, întreținerea e mai ieftină, fără căldură?- Da! În Congo nu plătești nimic la căldură, la întreținere.- Da’ la apă caldă cât plătești?- De ce să plătești la apă caldă?- Cum, dom’le, vii acasă, vrei să faci un duș.- Păi, în Congo ploile sunt calde.- Bă, ce prost sunt!- Da, dacă plouă, ploaia-i gratis, da, apa caldă e gratis.- Auzi, da’ când mergi pe drum ce taxe sunt? Că aici m-a rupt cu taxele de drum.- Taxe de drum?!- Da, c-au scumpit ăștia taxele de n-ai aer, motorina care e produs inferior au pus taxe de-au scumpit-o mai tare ca benzina, rovignete, taxe de trotuar, nu mai poți să ieși din casă de taxe.- Păi, în Congo o iei așa pe marginea junglei și te tot duci.- Bă, ce prost sunt!- Dom’le, auzi, trebuie să te atenționez că la deplasări nu-i așa simplu, pe acolo în junglă sunt animale sălbatice, e periculos, pot să te atace, nu ți-e frică?- Dom’le, în Congo, în junglă sunt haite de câini?- Ce să caute haite de câini în junglă?- Dom’le, la ce lupte cu animale sălbatice trag eu în cartier, cu ce haite de câini m-am luptat; în Congo sunt haite de câini?- Nu, în Congo sunt feline.- Ha, ha, ha! Auzi, pisici, după haitele de câini de la mine din cartier, pisicile-s floare la ureche.- Deci n-aveți probleme cu animalele sălbatice?- Dom’le, eu am probleme cu animalele nesătule care-ți iau pielea de pe tine.- Hienele din Congo?!- Nu, hienele de aici, care te jupoaie de viu cu taxe. Auzi, da’ o locuință, așa?- Ce e cu locuința?- Cam, cât costă să-ți faci o colibă, o căsuță, un acoperiș deasupra capului. Din ce sunt făcute acoperișurile pe acolo?- Din frunze.- Și frunzele cât costă?- Cât să coste, nu costă nimic.- Cum, dom’le, și frunzele sunt gratis în Congo?- Păi, da, ai rupt două crăci din junglă ți le-ai pus în cap și gata acoperișu’.- Deci, dacă am înțeles eu bine... în Congo... locuință, colibă, din crengi și frunze din junglă, gratis, căldură și apă caldă, gratis, cu animalele din junglă sunt obișnuit... bă, ce prost sunt!- Dom’le, de ce tot spuneți că sunteți prost?- Păi, dacă știam eu ce bine e în Congo față de cum e la noi, emigram de mult în Congo !- Grăbiți-vă, se aude că se introduc vizele pentru români.Roland Voinescu