Elevii din ziua de azi...

Ştire online publicată Luni, 23 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Gigel, Ionel și Costel au întârziat la școală, la prima oră. Diriginta i-a luat la întrebări.- De ce ați întârziat?Costel:- Am ajutat o bătrână să urce în autobuz.- Foarte frumos! Copii, așa să faceți și voi!- Tu Ionel?- Păi, știți doamna că și eu am ajutat bătrâna să urce în autobuz.- Foarte frumos! Copii, să luați exemplu!- Tu Gigel?- Și eu am ajutat bătrâna!- Bine, dar toți trei?- Da, doamna, că bătrâna se-mpotrivea!