Ei trăiesc printre noi!

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Un tip a cumpărat un frigider nou. Ca să scape de cel vechi, l-a pus în fața casei cu un carton pe care scria: „E gratis, dacă îl vrei, ia-l”. Patru zile a stat frigiderul acolo și nimeni nici măcar nu s-a uitat la el. Tipul a realizat că oamenii erau neîncrezători, așa că a decis să schimbe anunțul... Frigider de vânzare: 100 lei.A doua zi cineva l-a furat!2. Într-o zi mergeam pe plajă cu niște prieteni, când cineva a țipat: „Uite o pasăre moartă!”... Cineva s-a uitat în sus, spre cer, și a exclamat: „Unde, unde?!!”3. În timp ce vizionam o casă, am întrebat agentul imobiliar în ce direcție este nordul, explicând că nu vreau ca soarele să mă trezească în fiecare dimineață. Agentul a replicat „Soarele răsare de la nord?”. Când i-am explicat că soarele răsare de la est de ceva timp, acesta a dat din cap și a spus: „Oh, nu prea țin pasul cu lucrurile astea”.4. Luam prânzul într-o cafenea, când, fără să vreau, am auzit-o pe angajată că vorbea despre o arsură pe care o căpătase la sfârșitul săptămânii când mergea spre plajă cu mașina. A condus mașina decapotabilă, dar nu credea că se va arde, pentru că era în mers.5. Sora mea are un fel de cuțit în mașină, special pentru a tăia centura de siguranță în caz că rămâne blocată din cauza unui accident. Îl ține în portbagaj.6. Mergeam pe stradă cu un tip, când am văzut o fată cu un cercel în nas, de care era atașat un lănțișor până la cercelul din ureche. Tipul a zis: „Nu se va rupe lanțul dacă va întoarce capul?”. A trebuit să-i explic că nasul și urechea unei persoane rămân la aceeași distanță indiferent în ce direcție va întoarce capul.7. Nu mi-am găsit bagajele în zona pentru bagaje din aeroport. Așa că am mers la biroul bagaje pierdute și i-am spus lucrătoarei că bagajele mele nu apăruseră. Ea a zâmbit calm și mi-a spus să nu îmi fac griji deoarece ea este pregătită și special instruită pentru a rezolva astfel de situații și că sunt pe mâini bune cu ea. Apoi m-a întrebat: „Ca să începem cu începutul, avionul dumneavoastră a ajuns?”.8. Am muncit o vreme la o pizzerie și o dată am observat un bărbat care venise să comande o pizza mică la pachet. Părea să fie singur și bucătarul l-a întrebat dacă dorește să taie pizza în patru sau în șase felii. A stat și s-a gândit un pic înainte să răspundă: „Lasă în patru felii, nu cred că îmi este destul de foame să mănânc șase felii”.Da, ei trăiesc printre noi!!!