Şefa, în pat cu soţul meu. Era cât pe ce să mă prindă…

Șefa, în pat cu soțul meu. Era cât pe ce să mă prindă…

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o firmă de contabilitate, patru femei în birou: șefa (nu se specifică ce culoare are părul) și trei contabile, una brunetă, una roșcată și cealaltă blondă. De la o vreme, șefa pleca totdeauna mai devreme de la serviciu, sub diverse pretexte. Într-o zi, se gândesc fetele că dacă șefa pleacă, pleacă și ele. Zis și făcut, și cum a ieșit șefa pe ușă, hop și ele, să profite de două ore libere.Bruneta merge direct la sala de fitness, profitând de faptul că are timp mai mult să fie în formă. Roșcata merge la cumpărături. Blonda, ca o soție cuminte și iubitoare, merge acasă, să profite de două ore în plus lângă soțul ei iubit. Acasă, însă, după ce intră, aude zgomote din dormitor și când se uită pe furiș pe ușă, îi vede pe bărbatu-său și pe șefa ei..Tiptil, se strecoară afară din casă fără să zică nimic și se duce în parc, așteptând să treacă timpul...A doua zi, șefa iar dispare cu două ore înainte de terminarea programului...Celelalte vor și ele să plece, numai blondă stătea la birou.- Haide, tu nu pleci?- Nu, nu plec, că ieri era cât pe ce să mă prindă șefa!