E periculos să dormi cu părinţii în pat

E periculos să dormi cu părinții în pat

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi, profesoara lui Bulă observă că acesta este vânăt la un ochi. Surprinsă îl întreabă:- Bulă ce s-a întâmplat cu tine?- Păi să vă povestesc: eu, mama, și tata dormim în aceeași cameră.Azi noapte, tati m-a întrebat: „Bulă, dormi?”. Eu am spus NU și mi-a dat un pumn în față.- Data viitoare când te mai întreabă dacă dormi, tu să nu spui absolut nimic.A doua zi, profesoara îl întâlnește pe Bulă cu ambii ochi vineți.- Doamne, Bulă da’ ce s-a mai întâmplat acum?- Păi aseară m-a întrebat tata: „Bulă, dormi?”. Eu nu am spus nimic. M-a mai întrebat odată, de două ori, iar eu tot nu am spus nimic.- Păi și?- Și tati i-a spus lui mami: No hai Mărie!Și eu am întrebat: Unde?