După o noapte cruntă de beţie…

După o noapte cruntă de beție…

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După o noapte cruntă de beție, directorul unei mari companii de telecomunicații merge dimineața la birou. Vizibil răvășit de mahmureală, acesta își cheamă secretara și o întreabă:- Ionela, știi vreun medicament sau vreun remediu pentru mahmureală? Mă simt cumplit.- Domnule director, eu nu beau alcool, nu mă pricep la așa ceva. Dar l-ați putea întreba pe nea Ghiță, portarul. Am auzit că el are experiență cu alcoolul.- În regulă. Cheamă-l, te rog, la mine în birou.Foarte speriat, intră portarul în biroul directorului.- Domnule director, am înțeles că m-ați chemat.- Da, Ghiță. Am fost aseară în oraș cu niște prieteni, am băut cam mult, și acum îmi este un rău de nu mai pot. Știi vreun remediu?- Ce ați băut, domnule director? întreabă portarul.- Whisky…- Înțeleg. În cazul acesta, vă sfătuiesc să mergeți la cârciuma de la colț, băgați 200 ml de whisky, și ar trebui să fiți ca nou.- Da, măi Ghiță, dar mâine nu am să mă simt la fel de rău ca azi?- Dacă va fi așa, mai băgați și ziua următoare 200 ml de whisky.Directorul îngândurat:- Și până când să continui așa?- Până ajungeți portar, că și eu am fost director la o bancă.