Drum lung, idei puţine…

Drum lung, idei puține…

Doi ardeleni în Gara de Nord:- Măi Ghio, cât face trenu’ pân’ la Cluj?- Păi, cam 11 ore, mă!- Mult, mă! Și ce facem noi atâtea ore, mă?- Păi, stăm de vorbă, ce să facem!- Și ce vorbim mă, noi, 11 ore?- Păi, știu eu? Spunem ghi-citori.Pleacă trenul:- Măi Ghio, zi și tu o ghicitoare!- Păi, ce-i mic, negru și rău?Gara Ploiești:- Măi Ghio, da’ are blană?- Are, mă!Gara Brașov:- Măi Ghio, da’ are patru picioare?- Are, mă!Gara Sighișoara:- Măi Ghio, da’ are zgardă?- Are, mă!Gara Teiuș:- Măi Ghio, da’ latră?- Latră, mă!Gara Apahida:- Măi Ghio, n-o fi cânele?- Ba cânele e! Da’ tu ești cam prost. Ce ți-a trebuit atât să ghicești?- Ba eu știam de la București, da’ dacă-ți spuneam, atunci ce mai discutam noi atâta drum?