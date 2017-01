Două baiuri

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Hotărăște Iliescu să-și facă statuie. După ce aceasta e gata și este expusă în fața Parlamentului, trece într-o dimineață, pe acolo, un moș. Stă moșu’ și se holbează la statuie. - Ce-i tataie, îl întreabă unu’, de ce ești nelămurit? - Păi, zice moșu’, are două baiuri. Unu’ că nu se scrie „Iliescu pentru pace“, ci „Odihnească-se în pace“. - Păi da’ nu-i mort încă! - No, că ăsta-i al doilea bai!Hotărăște Iliescu să-și facă statuie. După ce aceasta e gata și este expusă în fața Parlamentului, trece într-o dimineață, pe acolo, un moș. Stă moșu’ și se holbează la statuie. - Ce-i tataie, îl întreabă unu’, de ce ești nelămurit? - Păi, zice moșu’, are două baiuri. Unu’ că nu se scrie „Iliescu pentru pace“, ci „Odihnească-se în pace“. - Păi da’ nu-i mort încă! - No, că ăsta-i al doilea bai!