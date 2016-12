Domnişoare de oroare. Vezi cum s-au cotonogit două tinere la nuntă VIDEO

Domnișoare de oroare. Vezi cum s-au cotonogit două tinere la nuntă VIDEO

Ştire online publicată Vineri, 20 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Imagini incredibile în timpul unui reality show din SUA. Două tinere s-au bătut ca-n filme înaintea nunții unei prietene de-a lor.Reality show-ul "My Big Fat Gypsy Wedding" a oferit un spectacol de neuitat. Înaintea unei nunți, domnișoara de onoare și o altă tânără au încins o bătaie pe cinste, cu pumni, picioare, palme, tras de păr și tot tacâmul, scrie RTV.net.Totul sub privirile altor invitați care nu au intervenit niciun moment, preferând să stea pe margine și să se delecteze cu imaginea oferită de faptul că, în vâltoarea evenimentelor, rochiile se ridicaser sau căzuseră, astfel, că totul era la vedere.