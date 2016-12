Doi pe-o pilă…

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul o privește cu înțelegere și ar face orice să nu o mai vadă tristă. O pierde din ochi, ea se pierde într-ai lui, deși în jurul lor sunt și alți ochi, foarte mulți. El simte că ea are nevoie de o mângâiere, ea consideră că nu trebuie să pui la încercare o inimă devotată și, pe nesimțite, se fac primii pași. El se ține cu mâna de burtă și zice: - Doamne, nici aici nu mă lasă ulcerul ăsta! Ea îl prinde de mână și se împotrivește: - Nu se poate, ulcer am eu! - Măcar de-ar fi numai atât. Stau prost și cu bila. - Și pe mine mă doare cam des… - Vorbeam de o dischinezie biliară. - Extraordinar, și eu am. Cum e la tine? Secretă sau nu? - E la vedere, au văzut-o doctorii. -Ziceam: e leneșă sau prea iute? Vrednică? - Strângătoare. - În domeniul alimentar, oricui i se poate întâmpla. Prea multe răcoritoare, prea multe grăsimi, prea multe controale, prea multe dulciuri, prea multe alcoolice, prea multe tentații, dom’le! - Mie-mi spui? Doar sunt din același sector. - Nu se poate! - Ba se poate, magazinul 303, secția diverse alimente, raftul V. - Eu sunt la raftul VI, aaa…același magazin, tot… orașul… - Cum s-ar zice, din aceeași familie alimentară. Și surâse strâmb. -Aștept să-mi vină rândul, clătină el semnificativ din cap. - La fel, surâse ea. - Îmi închipui că e vorba de… - … ordinul miilor. Dar nu-i niciun bai, am pe cineva sus. - Sus, sus? - Destul de… - Ritosul? - De unde știi? - Păi tot cu el și eu… - Nu se poate?! - Ba se poate… ba nu se poate… ba se poate… se poate orice! Și cei doi se îmbrățișară zgomotos, în văzul tuturor, ca și când se cunoșteau de când lumea. - Ne potrivim, o flată el. O să lucrăm în același sector… O să ne clădim o casă cât un palat… Tocmai în acel moment traversa sala tribunalului Ritosul, cu haine vărgate, escortat de o patrulă. Noile cunoștințe se desprinseră unul din brațele celuilalt, păliră și se priviră cu dușmănie. - Omul tău! scrâșni bărbatul. - Ba al tău! - spuse femeia, apoi leșină…