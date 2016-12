Divorţ în rai…

Divorț în rai…

Miercuri, 13 Iulie 2011.

Doi tineri, în drumul lor spre biserică, unde mergeau să își oficieze căsătoria, au murit într-un accident de mașină. Ajunși la poarta raiului, l-au întrebat pe Sfântul Petru dacă se pot oficia căsătorii și în rai. Sfântul Petrui-a rugat să aștepte un pic până vine cu răspunsul. Au așteptat ei o lună, au așteptat două, pe urmă au început să se întrebe ce s-ar întâmpla dacă, odată căsătoriți, nu se vor mai înțelege așa de bine. După încă o lună de așteptare, în sfârșit, Sfântul Petru se întoarce:- Am vești bune pentru voi, copii! Puteți să vă căsătoriți în rai!- Bine, mulțumim, dar am vrea să știm dacă există și posibilitatea divorțului?La care Sfântul Petru, vizibil iritat:- Ia mai lăsați-mă în pace! Trei luni am căutat să găsesc un preot în rai și acum voi îmi cereți să mai caut și un avocat! Dar știți că aveți tupeu?