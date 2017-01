Dita Von Teese a vorbit despre preferinţele sale sexuale

Dita Von Teese a vorbit despre preferințele sale sexuale

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta soție a lui Marilyn Manson a dezvăluit că întotdeauna bărbații se așteaptă ca ea să facă lucruri deosebite în pat, însă de obicei ei îi place sexul normal, informează lse.co.uk. Dita a declarat în cadrul unui interviu: „Îmi place să fac sex normal, la fel de mult ca orice altă femeie. Unii bărbați cu care am ieșit, aveau impresia că trebuie să facă ceva spectaculos. În acele momente le spuneam: «Nu mai încerca să mă impresionezi cu perversiunile tale sexuale»". Cu toate că preferă să facă sex normal, modelul, în vârstă de 34 de ani, a declarat că îi place câteodată să experimenteze în dormitor și lucruri noi. Dita a mărturisit: „Oamenii m-au criticat de multe ori, spunând că îmi place «sexul exotic» - și recunosc că îmi place uneori. Însă cred că mulți oameni, dacă ar fi onești ar spune: «Da, este amuzant»". Dita Von Teese a recunoscut că încă mai suferă în urma despărțirii de Manson. Cei doi se află în proces de divorț, iar Manson are o relație cu actrița Evan Rachel Wood (19 ani), care apare în videoclipul ultimului său single, „Heart-shaped Glasses". Dita susține că fostul ei soț a rugat-o pe actriță să apară în videoclip doar pentru a o face să sufere. Modelul a declarat: „Încă ne mai iubim. Nu cred că oamenii au realizat că Marlyn a folosit patul nostru conjugal în acel videoclip pentru a face sex cu acea fată. Când am văzut că a purtat verigheta, am spus: «Cred că încă mai contez pentru el»".