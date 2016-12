Discuţii palpitante, în drum spre Constanţa

Discuții palpitante, în drum spre Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Plecasem din București spre Constanța. M-am oprit la benzinărie să folosesc toaleta. Prima cabină era ocupată, așa că am intrat în a doua. Abia m-am așezat, când aud din cabina alăturată:- Salut, ce faci?Nu sunt genul de persoană care intră în discuții într-un WC, dar acum am răspuns:- Destul de bine.La care tipul întreabă:- Încotro mergi?Ce întrebare. Discuția începea să prindă contur.- București, am răspuns scurt.La care, vecinul, foarte nervos, spune:- Auzi, hai că te sun mai încolo, că am un tâmpit în cabina alăturată, care-mi răspunde la toate întrebările. Pa!