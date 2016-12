Din jurnalul unei blonde

Din jurnalul unei blonde spicuim câteva notițe de-a lungul lunilor anului:- Ianuarie: Am dus fularul înapoi la magazin. Era prea strâns!- Februarie: Am fost concediată de la farmacie pentru că nu am scris pe etichete conținutul sticluțelor. Sunt niște tâmpiți. Le-am explicat degeaba că sticluțele alea nu intră în imprimantă.- Martie: Sunt foarte încântată. Am terminat un puzzle în șapte luni. Pe cutie scria: între 3 și 5 ani.- Aprilie: Blocată câteva ore pe scările unei clădiri, după ce s-a luat curentul.- Mai: Am încercat să-mi fac un ceai. Instrucțiuni greșite: o ceașcă de apă nu încape într-un pliculeț din ăla.- Iunie: Am încercat să fac ski nautic. Nu am putut găsi vreun lac să aibă pantă!- Iulie: Am pierdut o competiție de înot stil fluture. Nu am aripi!- August: M-am udat fleașcă după ce m-am încuiat pe dinafara mașinii. Aceasta s-a umplut cu apă, fiind decapotabilă.- Septembrie: Marea Roșie e vopsită, nu?- Octombrie: Computerul meu e defect. Nu găsesc tasta „any key”- Noiembrie: Am gătit curcan timp de două zile. Rețeta spunea o oră per kilogram, iar eu cântăresc 55 de kilograme.- Decembrie: Nu am putut să sun la urgență. Am găsit butonul 1, dar telefonul ăsta idiot nu are tasta 12!