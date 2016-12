Din... folclorul românesc

Sâmbătă, 22 Ianuarie 2011.

Am fost director la o mare întreprindere socialistă. Cafeaua de dimineață era pregătită de o secretară sexy, mergeam la serviciu cu o limuzină neagră. Odată am fost întrebat dacă fabrica nu vrea să contribuie cu 10 mii de lei pentru înmormântarea unui tovarăș din Comitetul Central. Am spus că pe banii ăștia aș înmormânta întregul Comitet. Din acel moment am devenit director la o întreprindere mai micuță. Cafeaua zilnică era pregătită de o secretară mai în vârstă, la serviciu mergeam cu furgoneta fabricii. Odată am fost apostrofat că nu am participat la ultima ședință de partid. Am răspuns că dacă știam că e ultima, m-aș fi dus precis. Din acel moment am lucrat ca maistru. La serviciu mergeam cu mașina proprie și îmi făceam singur cafeaua de dimineață. În atelier aveam un afiș cu poza unui politician și altul cu poza unei artiste. Într-o zi mi-au spus să dau jos poza curvei de pe perete. Am luat poza politicianului. Din acel moment am lucrat ca zilier la săpat șanțuri. Mergeam la lucru cu bicicleta și îmi aduceam cafeaua de acasă, în termos. Odată, în timp ce săpam un șanț, au venit și mi-au spus să-mi ascund bicicleta deoarece va trece pe acolo o delegație sovietică. Le-am spus să nu-și facă probleme deoarece bicicleta este blocată cu un lacăt… Din acel moment am rămas fără serviciu. …O vreme am fost șomer. Până la schimbarea regimului… M-am reabilitat, am intrat în politică. Din nou cafeaua îmi este servită de o secretară sexy, la serviciu merg cu un Audi, am șofer personal. În rest, îmi țin gura. Doar din când în când ridic mâna să votez. Așa îmi crește nivelul de trai și nu am grija cheltuielilor.