Din 19 martie, la Pro Tv, Cătălin Botezatu concurează la „Dansez pentru tine”

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Designerul Cătălin Botezatu este una dintre vedetele care vor concura pentru împlinirea unui vis în noul sezon al emisiunii „Dansez pentru tine” care va începe din 19 martie, la Pro Tv. „E o provocare, iar mie îmi plac provocările”, spune cu fermitate designerul care consideră că cel mai important în această competiție este visul și persoana pentru care va lupta în pași de dans. Chiar dacă se consideră un învingător prin excelență și își dorește cu ardoare să împlinească visul unei persoane nefericite, Cătălin Botezatu consideră că nu are chiar toate atuurile necesare pentru a câștiga primul loc în competiția visurilor de la Pro Tv. „Aș vrea să câștig doar pentru a împlini visul pentru care intru în concurs, dar nu am atuurile necesare. Eu sunt un învingător prin excelență, sunt ca un cal care aleargă nu pentru a câștiga, ci pentru a-și menține forma, însă acesta nu e domeniul meu. Dacă ar fi vorba despre fashion, aș spune că voi câștiga, însă dansul nu e un domeniu în care să excelez. Dacă voi câștiga, voi câștiga pentru cazul social care mi se va da. Eu sunt de părere că «Dansez pentru tine» nu e o competiție între vedete, ci o competiție pentru a ajuta pe cineva”, mărturisește creatorul de modă. Chiar dacă nu este un expert, lui Cătălin Botezatu îi place să danseze: „Îmi place să dansez în cluburi, dar am fost impresionat și de tango, atunci când am vizitat capitala Argentinei. De dansat, dansez din liceu, dar având în vedere că pe vremea în care eu eram la liceu, era la modă muzica rock, eu dansam mult rock, mai ales rock acrobatic. Apoi, mi-am testat abilitățile de dansator și pe când eram model, la o prezentare a Zinei Dumitrescu, când am dansat tot rock acrobatic alături de toate fetele-modele de pe scenă, manechinele celebre de pe atunci Romanița, Janine, Malek. A trebuit să dansez cu fiecare în parte câte o figură și nu a fost ușor. Oricum, acum nu mai mizez pe aceleași atuuri, am mai îmbătrânit”, spune în glumă designerul care, pe 19 martie, intră la Pro Tv în competiția visurilor.