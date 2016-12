Dilemele unei şoferiţe blonde, în trafic!

Dilemele unei șoferițe blonde, în trafic!

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Î: - Dacă plec la plimbare prin oraș cu mașina, ce trebuie să fac cel mai des?R: - Să dai pietonul jos de pe parbriz.Î: - Mi s-au rupt ștergătoarele și am fost doar o singură dată cu mașina prin oraș. De ce?R: - Ai folosit ștergătoarele ca să dai jos pietonul de pe parbriz.Î: - Când merg cu mașina se aprinde un beculeț. Ce să fac?R: - Ai câteva beculețe pe bord așa că nu știu la care te referi. Pune un mileu deasupra și gata.Î: - Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta, un rinocer în față și doi delfini în spate. Ce să fac?R: - Te dai jos din carusel și altă dată să nu te mai îmbeți ca scroafa.Î: - Vreau o mașină nouă, dar ce mi-am ales eu n-are airbag-uri. Ce să fac?R: - Dacă ai sânii mari, ai deja airbag-uri la purtător, ce-ți mai trebuie. Dacă ai sâni mici deja nu mai interesează pe nimeni, vezi să nu zgârii pielea de pe bord când ieși prin parbriz.Î: - Mi-am zgâriat puțin mașina și mi s-a dus vopseaua. Ce să fac?R: - Dă cu ojă.Î: - Da am mașina neagră!R: - Dă cu rimel.Î: - Am ajuns în intersecție și mi-am dat seama că trebuie de fapt să mă întorc și am întors în intersecție de două ori, dar acum mi s-a oprit motorul și nu mai știu cum trebuie să fac: calc întâi ambreiajul și apoi accelerația sau invers?R: - Las-o acolo și ia tramvaiul, s-a terminat drumul!