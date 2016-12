Dicţionar explicativ pentru bărbaţi

Dicționar explicativ pentru bărbați

Ştire online publicată Luni, 14 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. O dată te rog și eu cevaAceste cuvinte reprezintă una dintre cele mai frumoase figuri de stil din vocabularul unei femei. Este folosită cu diverse ocazii, cum ar fi o pereche de pantofi de 4 milioane, o trusă de farduri de un milion jumate, o fustiță de 2 milioane, când i s-a făcut dor de un kiwi la 12 noaptea sau când vrea să vadă un film cu Ben Stiller pe TVR 1, în timp ce pe Pro TV joacă Real cu Milan. Expresia nu este, evident, decât varianta prescurtată a lui: „O dată pe zi te rog și eu ceva”.2. Nu iei niciodată pâineÎn acest caz, memoria femeilor este extrem de scurtă. Bineînțeles că ieri ai luat tu pâine, și evident că o faci cu aceeași frecvență cu care o face și ea. Dacă, însă, ieri a cumpărat ea pâine, memoria îi revine în mod miraculos: „Și ieri tot eu am luat!” După câteva momente de gândire, te va informa că ea cumpără întotdeauna pâine. E timpul s-o iei în brațe și să-i spui repede ceva siropos, pentru că altfel va avea, în următoarele minute, câteva revelații pe care n-ai vrea neapărat să le auzi, cum ar fi acelea că ea cumpără întotdeauna tot, ea plătește întotdeauna facturile, ea duce întotdeauna gunoiul, ea face întotdeauna curat etc., etc. După care o să auzi textul cu menajera și cu venitul acasă ca la hotel, porc nesimțit care nu-i aduci niciodată o floare.3. Vii în fiecare seară târziuAceste cuvinte pot fi auzite, de regulă, o dată pe săptămână, respectiv în seara în care ai rămas să bei o bere în oraș cu colegii. Printr-o coincidență nefericită, aceasta este exact seara în care ea voia să ieșiți la un film sau la teatru, în celelalte zile, când ai ajuns acasă devreme, ea neavând chef de nimic.4. Nu-mi iei flori decât când vrei cevaS-ar putea chiar să nu vrei nimic. Nu vă faceți probleme, nu va dezarma: află ea în zilele următoare ce voiai tu de fapt. Dacă în două săptămâni nu vrei nimic, e clar: ai făcut tu ceva.