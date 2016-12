Dialog în engleză, între poliţişti

Dialog în engleză, între polițiști

Ştire online publicată Vineri, 23 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Se caută polițiști cu multe cunoștințe de limbi străine. La examen, se prezintă foarte mulți candidați, fapt pentru care examinatorul îi ia la rând, pe fiecare, și îi întreabă: - Candidat, do you speak english? - Hă!? - Candidat respins, următorul! - Candidat, do you speak english? - Hăăă!? - Respins, următorul! - Candidat, do you speak english? - Yes, of course! Examinatorul: - Hăăăăăă!!!?