Dezvăluiri din lumea de apoi: recrutarea pentru iad

Într-o zi, o directoare de succes de la resurse umane a fost călcată de un autobuz în timp ce se plimba și a murit. Sufletul ei a fost întâmpinat la Porțile Raiului de către Sf. Petru în persoană.- Bine ai venit în Rai. Dar înainte să te instalezi, se pare că avem o problemă. Vezi tu, n-am mai avut niciodată un director de la resurse umane care să ajungă până aici și nu suntem prea siguri ce să facem cu tine.- Nici o problemă, doar lăsați-mă înăuntru.- Aș vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi în Iad și una în Rai și apoi vei alege în care din ele ai vrea să-ți petreci eternitatea.- De fapt eu m-am decis. Prefer să rămân în Rai.- Îmi pare rău, regulile sunt reguli.Și astfel Sf. Petru o pune într-un lift și s-a dus direct în Iad. Ușile s-au deschis și ea s-a găsit călcând pe iarbă verde a unui teren de golf minunat. Mai departe era un local și în fața ei erau toți prietenii ei - directori cu care lucrase și toți o aclamau. Au alergat toți spre ea, au sărutat-o pe ambii obraji și au discutat despre vremurile trecute. Au jucat o rundă excelentă de golf apoi searas-au dus în local unde a mâncat o cină excelentă for-mată din friptură și homari. A făcut cunoștință și cu Diavolul care era de fapt un tip de treabă (chiar drăguț) și s-a distrat de minune spunând bancuri și dansând. Toți au dat mâna cu ea și și-au luat rămas bun în timp ce se urca în lift. Urmă-toarele 24 de ore și le-a petrecut în Rai odihnindu-se pe nori și cântând la harpă. S-a distrat de minune, și cele 24 de ore au trecut fără să-și dea seamă. Sf. Petru a venit și a luat-o.- Deci, ai petrecut o zi în Iad și una în Rai. Acum alege-ți eternitatea.- Nu credeam c-am să spun asta, adică, în Rai a fost beton, dar cred că m-am simțit mai bine în Iad.Așa că Sf. Petru a escortat-o la lift, care s-a reîntors în Iad. Când ușile s-au deschis, s-a găsit stând într-un peisaj dezolant, pustiu, acoperit cu gunoi și mizerie. Prietenii ei erau îmbrăcați în zdrențe și colectau gunoiul în saci. Diavolul a venit și el și și-a pus brațul în jurul ei.- Nu înțeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era un teren de golf și un local unde am mâncat homar, am dansat și m-am simțit bine. Acum nu mai e decât pustiu și gunoi, iar prietenii mei sunt toți mizerabili. Diavolul s-a uitat la ea și a zâmbit.- Ieri te recrutam. Azi ești angajată.