Destinaţie finală

Destinație finală

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un scundac stă amărât într-o bodegă cu un pahar de jack în față. Intră un mușchiulos în bar, vede piticul, îi dă câteva capace peste față apoi îi bea berea. Micuțul începe să plângă… Fericit, zdrahonul strigă la el, privindu-l cu milă:- Hei, ce te smiorcăi așa… pentru o bere?- Ei, nu numai pentru asta. Azi de dimineață m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din bancă, mi-a lăsat casa goală! Pe urmă m-au și concediat! Nu am mai vrut să trăiesc… m-am așezat pe șina de cale ferată și trenul trece pe lângă mine! Am vrut să mă spânzur și s-a rupt frânghia! Am vrut să mă împușc dar s-a blocat revolverul! Și acum, îmi cumpăr o bere din ultimii bani, torn otravă în ea… și vii tu și mi-o bei!