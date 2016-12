Despărţirea de iubită. Cum să treci mai uşor peste şoc

1

Lideri

Responsabilitati Firma specializata in publicitate si marketing, cu activitate europeana, cauta colaboratori pentru pozitia de “manager zonal” in vederea extinderii activitatii in toate zonele tarii. Pregatirea in domeniul propriuzis se asigura gratuit. Nu sunt obligatorii studii universitare. Aveti posibilitatea de a dezvolta si coordona o adevarata afacere la cheie de tip franciza personala, fara nici un cost, fara taxe de inregistrare, fara cotizatii de membru, fara sefi – dvs. fiind singurul dvs. sef, fara nici un risc – deoarece totul este gratis. Totul printr-o activitate part-time, facuta in timpul liber pe langa serviciul pe care, eventual, il aveti in prezent. Cerinte - studii: minim liceul in curs sau absolvit; - nu se cere experienta; - disponibilitate de implicare intr- un domeniu nou; - sa posede un computer conectat la internet; - dorinta de realizare a unui venit pasiv care sa creeze independenta financiara; - ambitie si perseverenta in realizarea telurilor propuse; - spirit de echipa. Beneficii Oferite - implicare in cel mai mare proiect de afacere personala din lume; - conducerea unei veritabile francize personale; - posibilitatea formarii si coordonarii unei echipe proprii si dezvoltarii unei cariere de succes prin managementul acestei echipe; - posibilitatea realizarii intr-o perioada rezonabila de timp (similara duratei unei facultati de exemplu) a unui venit pasiv (venit pentru care nu mai trebuie sa muncesti) de multe mii de euro lunar; - dezvoltare profesionala intr-un sistem foarte bine organizat. Candidatii vor fi informati CORECT si COMPLET pe parcursul unei sesiuni de pregatire profesionala absolute gratuita. Pentru cei interesati sunt rugati sa trimita un e-mail pe adresa: banugheorghesandu@gmail cu subiectul “Info” + un CV