Desenele animate te ajută în viaţă. Vasile ştie cum!

Desenele animate te ajută în viață. Vasile știe cum!

Ştire online publicată Luni, 14 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Doi olteni, soț și soție, se cazează la un hotel în SUA. La un moment dat, soția vede un șoarece în cameră, se sperie, urlă și zice:- Vasile, sună repede la recepție, că tu știi mai bine engleza și zi-le că la noi în cameră este un șoarece!Se gândește Vasile cum să zică și cum să facă să nu se facă de râs că nu știe foarte bine engleza și, în cele din urmă, vine cu o idee sclipitoare.Vasile:- Hello!Recepționerul:- Hello!Vasile:- Do you know Tom&Jerry?Recepționerul:- Of course!Vasile:- Jerry is here!