Depilatorul din sutana preotului…

Ştire online publicată Vineri, 03 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie tânără și extrem de atractivă ia avionul spre vila ei din Elveția. În avion, lume multă, toți o priveau cu admirație de frumoasă ce era. Norocul ei a fost că alături de ea a luat loc un preot. După ce l-a analizat din priviri, i s-a adresat: - Sărut mâna, părinte! Vă rog din suflet să mă scuzați, pot să îndrăznesc să vă cer un mare serviciu? - Desigur, copila mea, îndrăznește, cum să nu, cu ce te-aș putea ajuta? - Mi-am cumpărat un depilator electric excelent, am dat foarte mulți bani pe el. Dar nu asta e problema! Necazul meu e că aparatul depășește cu mult limita de valoare a scutirii de vamă și tare mi-e frică să nu mi-l confiște. Însă dumneavoastră, părinte, sunt convinsă că puteți să-l treceți la vamă ascunzându-l sub sutană. - Sigur, copila mea, așa e cum spui tu, aș putea să-l trec! Însă te previn că până acum, niciodată, dar niciodată, te rog să mă crezi, n-am fost în stare nici de cea mai nevinovată minciună… - Eu nu cred că o să fie probleme, părinte. Dumneavoastră aveți o față atât de cinstită, încât sunt în stare să bag mâna în foc că cei de la vamă n-o să-și dea seama și n-o să vă întrebe nimic, așa că n-o să aveți niciun motiv ca să mințiți! După această introducere curtenitoare, tânăra dădu epilatorul preotului, care era din ce în ce mai descumpănit. Nici nu dorea s-o refuze, dar nici să mintă nu părea dispus… Se termină cursa, iar după aterizare, ofițerul vamal îl întreabă: - Părinte, aveți ceva de vămuit? - Din creștet până la brâu n-am nimic de vămuit, fiule! Acest răspuns bizar a reușit să trezească suspiciunea vameșului, care îl întreabă mai departe: - Am înțeles, părinte! Dar sub brâu, puteți să-mi spuneți ce aveți de vămuit? - Păi, fiule, am ceva, într-adevăr magnific, făcut pentru a servi femeilor, dar nu a fost folosit încă niciodată… La un așa răspuns, vameșul începe să râdă cu lacrimi: - În regulă, sărut mâna, părinte, vă rog să treceți mai departe! Următorul, vă rog!