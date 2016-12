Definiţia frigului

Definiția frigului

Ştire online publicată Joi, 03 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

l Plus 20 grade: Grecii îmbracă puloverele (dacă și le găsesc). l Plus 15 grade: Cei din Hawaii pornesc caloriferele (dacă le au). l Plus 10 grade: Americanii tremură, rușii seamănă porumb. l Plus 5 grade: Îți poți vedea respirația. Mașinile italiene nu mai pornesc. Norvegienii fac o baie. Rușii conduc cu geamurile deschise. l Zero grade: Apa îngheață în America, în Rusia doar se întărește. l Minus 5 grade: Mașinile franceze nu mai pornesc. l Minus 10 grade: Începi să plănuiești o vacanță în Australia. l Minus 15 grade: Pisica insistă să doarmă în patul tău. Norvegienii îmbracă puloverele. l Minus 18 grade: Primăria din New York pornește caloriferele. Rușii fac ultimul picnic din sezon. l Minus 20 grade: Mașinile americane nu mai pornesc. Cei din Alaska încep să poarte mâneci lungi. l Minus 25 grade: Mașinile germane nu mai pornesc. Cei din Hawaii sunt morți. l Minus 30 grade: Politicienii încep să discute despre cei fără locuințe. Pisica preferă să doar-mă în pijamaua ta. l Minus 35 grade: Prea frig pentru a mai gândi. Mașinile japoneze nu mai pornesc. l Minus 40 grade: Plănuiești o baie fierbinte care să dureze două săptămâni. Mașinile suedeze nu mai pornesc. l Minus 42 grade: Transporturile sunt oprite în Europa. Rușii mănâncă înghețată pe stradă. l Minus 45 grade: Toți grecii sunt morți. Politicienii chiar încep să facă ceva pentru cei fără locuințe. l Minus 50 grade: Genele încep să ți se lipească atunci când clipești. În Alaska, oamenii își închid ferestrele de la baie. l Minus 60 grade: Urșii albi încep să migreze spre sud. l Minus 70 grade: Iadul îngheață. l Minus 73 grade: Serviciile speciale finlandeze îl evacuează pe Moș Crăciun din Laponia. Rușii poartă căciuli cu urechi. l Minus 80 grade: Avocații bagă mâinile în propriile buzunare. l Minus 114 grade: Alcoolul etilic îngheață. Rușii nu sunt fericiți. l Minus 273 grade: Zero absolut, mișcarea atomilor se oprește. Rușii poartă cizme. l Minus 295 grade: 90 la sută din planetă e moartă. Echipa de fotbal a Rusiei devine campioană mondială.