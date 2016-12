De la zero la o sută, în mai puţin de o secundă

De la zero la o sută, în mai puțin de o secundă

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei bărbați însurați se aflau într-un restaurant. Cum nu se întâlniseră de ceva timp, aveau multe să-și poves-tească. La sfârșit, au ajuns și la capitolul… neveste. Atunci, ei au început să se laude cu darurile cumpărate pentru dragele lor soții. Primul zice:- Știți că eu m-am însurat din dragoste, iar nevasta mea e super. Vreau să vă spun că i-am cumpărat ceva care ajunge de la zero la o sută în numai șase secunde!Ceilalți, în cor: - Înseamnă că e o mașină tare!- Daaaa!, ați ghicit, nici nu se putea altfel! I-am cumpărat un Porsche negru, fiindcă soției mele îi place negrul la nebunie și se potrivește cu ținutele ei.Al doilea zice:- Asta nu-i nimic! Eu i-am luat ceva care ajunge de la zero la o sută în doar patru secunde!- Nu se poate!, spun în cor ceilalți, precis e un Ferrari!- Da!, răspunde tipul, un Ferrari roșu, pentru că se potrivește cu ținuta soției mele!Al treilea se uita la ceilalți și nu zicea nimic. Dar pentru că amicii lui tot insistau, după ce se gândește puțin, zice și el:- Eu i-am luat nevestei mele ceva care se potrivește perfect la ținuta ei și care ajunge de la zero la o sută, și chiar mai mult decât o sută, în mai puțin de o secundă!- Nu se poate, doar mașină mai rapidă decât Ferrari nu există!- Ba se poate! I-am cumpărat un cântar…