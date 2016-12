De ce vrea nevasta în vacanţă la Constanţa

De ce vrea nevasta în vacanță la Constanța

Doi prieteni se reîntâlnesc după multă vreme- Unde ai fost anul trecut în concediu?- La Constanța.- Și cum a fost?- Înfiorător! Imediat ce am ajuns în gară, eu am fost bătut măr și nevastă-mea a fost violată!- O, doamne, groaznic! Și anul ăsta?- Tot la Constanța.- Și-a fost totul O.K.?- Da’ de unde! Chiar în gară, eu am fost bătut măr și nevastă-mea a fost violată!- Iisuse! Și la anul unde plecați?- Păi nevastă-mea vrea din nou la Constanța!