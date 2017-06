De ce nu reuşesc studenţii să ia toate examenele într-un singur an

De ce nu reușesc studenții să ia toate examenele într-un singur an

Ştire online publicată Joi, 01 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cum să termine un student anul când anul are numai 52 de săptămâni!? Nu este vina unui student dacă repetă anul sau are foarte multe restanțe. Vă vom demonstra matematic că cele 365 de zile ale anului sunt insuficiente unui student. Iată analiza unui an universitar:1. Duminici: 52 duminici într-un an, care sunt zile de odihnă. Mai rămân din cele 365 de zile ale anului 313.2. Zile de vară: 50, când vremea este foarte caldă și este greu de studiat. Mai rămân 263 de zile.3. Sunt opt ore zilnic de somn: înseamnă 122 de zile. Mai rămân 141 de zile.4. Mai e o oră zilnic de sport (bună pentru sănătate): înseamnă 15 zile. Mai rămân 126 de zile.5. Zilnic, două ore pentru mâncare și alte delicatese (mestecate corespunzător) înseamnă 30 de zile. Mai rămân 96 de zile.6. O oră de palavre (omul este o ființă socială) înseamnă 15 zile. Mai rămân 81 de zile.7. Zile de examen pe an: cel puțin 35 de zile. Mai rămân 46 de zile.8. Sărbători și zile libere: 40 de zile. Mai rămân șase zile.9. Zile în care bolești: cel puțin trei. Mai rămân trei zile.10. Filme și distracție cel puțin două zile (trebuie să te mai și distrezi!). Mai rămâne o zi.11. Această ultimă zi este ziua de naștere a studentului.