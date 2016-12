De ce este copilul negru şi tatăl un… bou!

De ce este copilul negru și tatăl un… bou!

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Soția e pe patul de spital alături de soțul ei după ce de-abia a născut. Soțul se bucură, dar se dezumflă tot când vede copilul și imediat o ia pe soție la rost de ce a ieșit negru.Soția îi răspunde:- Păi să vezi, când eram eu mică am avut o dădacă neagră și când m-a alăptat, s-a transmis prin genă, dar eu am avut noroc și am rămas albă, dar se pare că nu a avut atât noroc și copilul nostru și a ieșit negru.După ce soția îi spune cele întâmplate, soțul o sună pe mamă-sa și îi spune că e foarte fericit numai că este negru copilul. Mama lui îl întreabă de ce, iar el îi spune tot ce i-a povestit soția. Mama îi răspunde:- Îți zic eu ce explică tot: când erai tu mic te-am alăptat cu lapte de vacă și de aceea ai ieșit tu un mare bou!