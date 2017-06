De ce a traversat puiul strada?

Sâmbătă, 27 Mai 2017

Învățătoarea de școală: Pentru că a vrut să ajungă de partea cealaltă.Profesorul de liceu: Chiar dacă v-aș explica, dragii mei dobitoci, tot n-ați înțelege.Platon: Pentru că a mers în căutarea binelui și armoniei.Aristotel: Este în natura puilor să traverseze străzi.Karl Marx: Avea instabilitate istorică și dialectică.Martin Luther King: I have a dream. Văd o lume în care toți puii vor fi liberi să traverseze străzile fără să fie întrebați de motivele lor.Moise: Și Dumnezeu a coborât din ceruri și a poruncit puilor: „Traversați autostrăzile!” Și puiul a traversat-o, și toți s-au înveselit.Bill Clinton: Puiul n-a traversat autostrada. Repet, puiul NU a traversat autostrada.Machiavelli: Chestiunea este că puiul a traversat autostrada. Cui îi pasă de ce? Faptul de a traversa autostrada justifică orice motiv.Freud: Faptul că te preocupă de ce puiul a traversat autostrada scoate în evidență nesiguranța ta sexuală: Oedip Avicol.Bill Gates: Chiar acum am lansat în piață MSChicken 2000, care nu numai că traversează autostrăzile, ci face ouă, arhivează documentele importante și rotunjește calculele dvs.Darwin: De-a lungul marilor perioade de timp, puii au fost selectionați natural, ajungând la forma ce o au acum și au o dispoziție genetică de a traversa autostrăzile.Einstein: Dacă puiul a traversat autostrada sau autostrada s-a deplasat pe dedesubtul lui depinde de punctul de reper relativ.Titlu de ziar național: Criza economică constrânge puiul să traverseze autostrada!Titlu de cancan: Puiul e gata!Sofistul: Toți puii traversează autostrăzile. Puiul a traversat autostrada. Puiul este în sine tot o autostradă.Emil Constantinescu: Concetățeni, v-am prevenit: dacă nu oprim puiul corupt acum o să ajungă până pe trotuarul de vizavi și va reduce credibilitatea țării la parteneriatele cu Occidentul!Marko Bela: E un drept al minorității avicole.Proiect Impsat 2000: Înainte de a întreba orice, citiți norma ISO-PUI 2003 și după aceea sunați-mă. O puteți consulta pe Intranet.Suport tehnic (SRL service): Eu de aici nu văd să se fi traversat strada. Resetați puiul și dacă tot îl vedeți că traversează, formatați ouăle sau trimiteți pe cineva din firmă la cursurile noastre ($322 la cursul zilei plus TVA).