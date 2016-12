De câte ori a călcat strâmb nevasta primarului

Sâmbătă, 09 Martie 2013

Un primar, pe patul de moarte, își întreabă soția:- Spune-mi dragă, acum că zilele mi se termină, de câte ori m-ai înșelat în cei 30 de ani de căsătorie?Se gândește femeia și se ho-tărăște să-i spună adevărul, că oricum îl ia Dumnezeu și să moară împăcat:- Dragă, să știi că te-am înșelat… de 3 ori.Calculează primarul… de 3 ori în 30 de ani… acceptabil procentul, nu-i mult, și-așa mor…- Zi-mi când a fost prima dată când m-ai înșelat?- Îți aduci aminte când erai grav bolnav, doctorii nu mai știau ce să-ți dea, ce să-ți facă… și m-am dus eu la doctorul ăla docent și te-a pus pe picioare într-un timp scurt? Ei bine, atunci te-am înșelat prima dată…Se gândește primarul „Draga de ea, da’ mi-a salvat viața”…- Te iert draga mea! Și a 2-a oară?- Îți aduci aminte când ai rămas fără serviciu și nu te angaja nimeni și ți se terminase și șomajul și te-a chemat odată la el directorul X-ules-cu și ți-a dat funcție și salariu bun de ne-am luat casă și mașină? Aia a fost a 2-a oară…Se gândește iar primarul „Hmmm… cu ăla… da’ măcar am ieșit din rahat la vremea aia… hai c-o iert”- Te iert, dragă… Și spune-mi-o și pe ultima, că simt că nu mai am mult de trăit…- Îți aduci aminte, zice doamna, când ai candidat la primărie?- Da…- Și ai intrat în turul 2…- Da, dragă, ce emoții am avut…- Și, în turul 2, ca să ieși primar, îți mai trebuiau 500 de voturi…