De-ale arabului

Ştire online publicată Vineri, 06 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Luni: Mă bligdizezg. Marți: A venid băiadu vecinului la mine în gurde, mi-a vurad o va-gă ji mi-a omorâd gădzelu. Miercuri: Am omorâd eu băiadu. Joi: A venid dadăl băiadului la mine gu doadă vamilia ji gu doade rudele ză mă omoare. Vineri: I-am omorâd eu be dodzi. Sâmbătă: S-a adunad dod zadul în vadza gazei mele ză mă izgoneazgă din zad. Duminică: Am omorâd eu dod zadul. Luni: Iar mă bligdizezg...