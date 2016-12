De-a râsu'-plânsu'. TOPUL PERLELOR DE LA ROMÂNĂ, LA BACALAUREAT 2015

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Subiectele de la proba de Limbă Română a examenului de Bacalaureat 2015, deși considerate cele mai ușoare din ultimii ani, au pus la încercare imaginația candidaților. Iată câteva perle de-ale elevilor, potrivit adevărul.ro ”Ruxandra era foarte îndragostită de muzician îi voia banii, de fapt asta se întampla și pe vremea aia cu banii. Femeile voiau statut. Profa ne-a zis ca perioada asta interbelica a fost cea mai smechera dintre toate, femeile așteptatau iar bărbații munceau dar dădeau dovadă de bărbăție.””Notățiile autorului sunt să ne impresioneze pe noi cititorii dacă om mai fi sau ele pot sa accentueze sau să aplaneze drama dintre cele doua personaje.””Pe mine sportul nu mă ajuta deoarece după o noapte de băută cu băieții în cartier nu mai am timp să fac și sport. La educație fizica proful ne-a spus că si relațiile intime intra in sport deci și ăsta e un sport.” ”În concluzie toți ăștia bogatașii fac sport deoarece au bani să meargă pe la tot felul de săli și saloane.””Scriitorul e stingherit în societate se simte ca un frustrat sau poate este și de aceea vrea sa scrie să se scufunde în necazuri. Viața lui e chiar tristă nu poți judeca un asemenea sensibil.” ”Personajul lui Moromete este personajul central, chiar Tudor Calarașu participa la acțiune, aveau 10 copii și o pisică pe Bisisica.””Romanul Povestea lui Harap alb a aparut în revista Literatorul în anul 1840 la Iași chiar în Dacia literara a lui Kogălniceanu.””Scenele reprezentative din romanul Morometii sunt: Ca să se mire prostii și s-au mirat atunci cand au văzut că nu mai au arborele în curte și alta e cand le frige băietilor o bataie ca-n zona de nord a țării.””Ela era o curvă deoarece s-a combinat cu unul la Odobești iar Stefan un frustrat psihopat că suferea dar ce nu mai erau femei în lumea asta?” ”Harap Alb e prea tare ajunge pe un alt tărâm și o recuperează pe fata lui Roș.””Eram însurat de 7 ani cu o colega de la psihologie, Camil vrea să zică că suferea.” ”Ion o violeaza pe Ana pe dupa sobă în timp ce tatso sforaia. O lasă bortoasa și face un plod apoi ăsta inteligent din fire îi ia pamanturile, șmecher baiat.””Eu fac sport deoarece mama îmi dă 1500 de lei lună să merg la una dintre cele mai de lux săli din cartier. Acolo nu prea facem sport stăm pe la o bere, fumam ceva și plecăm în club.” ”Moromete deținea disimularea deoarece citea mult dintr-o revistă pe stănoagă”.”Catinca îl certa pe Moromete că fuma mult. Un exemplu îl constituie și faptul ca mama îl cearta pe bunicul când bea.””Romanul Plumb a lui Rebreanu este o artă poetică deoarece prezintă drama unui țăran într-un cavou.””Familia Moromete s-a distrus pe sine însăși când a inceput să bea Ilie cu tovarașii lui pe la poiana lui Iorgu Iovan.” ”Romanul Ion a apărut în anul 1990 alături de poezii precum Luceafarul sau Gorunul.””Tema și viziunea din romanul Plumb este reprezentativă pentru lume dar și pentru noi elevii care studiem foarte mult fiindca încercăm să descifrăm profund sensurile.”