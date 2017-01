Datorită ţie am de toate!

Datorită ție am de toate!

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O tipă super elegantă și frumoasă foc, iese dintr-un bar cu un indice de alcool în sânge foarte ridicat. Merge legănându-se spre mașina ei, un BMW ultimul tip, scump ca naiba, și încearcă să-i deschidă ușa cu cheia, dar starea ei de ebrietate o împiedică și pică în fund lângă ușa mașinii.Fără chiloți pe ea, se uită între picioare și începe să vorbească:Datorită ție am mașină!Datorită ție am bijuterii!Datorită ție am bani!Datorită ție pot avea bărbatul mult visat! Datorită ție am...Deodată începe să facă pipi și duios, îi replică:„Nu mai plânge, măi, că nu te cert !!!”