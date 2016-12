Cum verifică un poliţist câţi bani are la CEC

Cum verifică un polițist câți bani are la CEC

Ştire online publicată Luni, 03 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist la o agenție CEC:- Am o sumă depusă... Pot s-o scot?- Desigur, îi răspunde funcționara de la ghișeu.După înmânarea banilor și numărarea lor, polițistul întreabă:- Acum pot să-i depun înapoi?- !??- Am vrut doar să văd dacă sunt toți.