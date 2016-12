Cum trebuie să fie o femeie serioasă

Ştire online publicată Miercuri, 17 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Radio Erevan:Întrebare: Cum trebuie să fie o femeie serioasă?Răspuns: Femeia serioasă trebuie să aibă soț și amant.Întrebare: Aia nu e o femeie adulteră?Răspuns: Femeia adulteră are soț și mai mulți amanți.Întrebare: Aia nu e o femeie ușoară?Răspuns: Femeia ușoară are doar amanți.Întrebare: Nu cumva aia e o femeie pierdută?Răspuns: Femeia pierdută n-are nici soț, nici amant, domnule!Întrebare: Dar aia nu e o femeie singură?Răspuns: Nu, femeia singură e aia care are numai soț...