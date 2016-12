Cum te scoate din minţi o blondă în avion

Cum te scoate din minți o blondă în avion

Un avion zbura spre New York, când o blondă se ridică de pe locul ei de la Economic Class și se așează pe un loc de la First Class. Însoțitorul de zbor o vede și o roagă să-i arate biletul. Apoi, îi spune blondei că ea a plătit un loc la Economic Class așa că va trebui să se așeze în spate. Blonda îi dă replica:- Sunt blondă, sunt frumoasă, sunt aproape dezbrăcată, merg la New York și am de gând să stau aici!Însoțitorul intră în cabina piloților și le spune de blonda care nu vrea să stea pe locul plătit ci stă la First Class.Copilotul se duce la ea și încearcă să-i explice din nou cum stau lucrurile. Blonda îi răspunde la fel:- Sunt blondă, sunt frumoasă, sunt aproape dezbrăcată, merg la New York și am de gând să stau aici!Copilotul îi spune pilotului că - probabil - vor trebui să aștepte până la aterizare și acolo să o dea pe mâna poliției și să fie arestată. Pilotul îi răspunde:- Ce spui?... e blondă?... Mă ocup eu atunci. Sunt însurat cu o blondă. Eu vorbesc limbajul!Se duce la blondă, îi șoptește ceva la ureche, la care ea :- Oh, mă scuzați... și se mută înapoi pe locul ei de la clasa Economic.Însoțitorul de zbor și copilotul sunt uimiți și îl întreabă ce i-a spus de a reușit s-o facă să se mute la locul ei fără să mai facă scandal.- I-am spus că First Class-ul nu merge la New York!