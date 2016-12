Cum te pune tata la punct

O mașină de familie oprește în singurul loc de camping rămas liber. Patru copii ies din mașină și încep de îndată să scoată echipamentul și să instaleze cortul. Băieții se grăbesc apoi să adune lemne, în timp ce fetele și mama scot repede vesela și toate cele trebuincioase. Un vecin de cort rămâne uimit:- Domnule, în viața mea nu am văzut o organizare așa rapidă!- Da, mulțumesc. Am un sistem domnule, nimeni nu are voie să se ducă la toaletă până când tabăra nu este aranjată.