Cum se roagă fiecare zodie atunci când se află la ananghie

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Oh, Doamne! Te rog frumos să îmi dai răbdare, căci am mare nevoie de ea. Și o vreau ACUM!Taur: Doamne, te rog frumos ajută-mă să învăț să accept schimbarea în viața mea. Dar nu acum, mai lasă-mă să mai aștept un pic.Gemeni: Doamne, am și eu o rugăminte. Am o mică întrebare pentru tine, dacă ai timp. Cine ești? Ce exact ești? Unde te afli? Câți sunteți acolo, ești unul singur? Nu pot să îmi dau seama.Rac: Doamne, pentru mine ești ca un tată. Vreau să mă pot baza pe tine, să îmi dai siguranță, mai ales acum în momente grele când mama este atât de departe de mine.Leu: Tatăl nostru al tuturor, cred că ești mândru să ai un fiu ca mine.Fecioara: Doamne, fă lumea un loc mai bun și te rog mult nu repeta greșeala de ultima dată, că uite ce-a ieșit.Balanță: Doamne, știu că ar trebui să iau deciziile de una singură. Dar, pe de altă parte, tu ce crezi că ar trebui să fac? Aștept un sfat din partea ta, un semn, orice. Scorpion: Doamne, ajută-mă să îmi iert dușmanii, măcar pe cei vechi de 10-15 ani, chiar dacă nenorociții nu merită.Săgetator: Oh atotputernicule, atotștiutorule, atotiubitorule, omniprezentule, veșnicule Dumnezeu, te rog încă o dată: ajută-mă să nu mai exagerez.Capricorn: Doamne, voiam să mă rog, dar am realizat că trebuie să îmi dau seama singură care este soluția pentru problemele mele și să mă descurc singură. Mersi oricum.Vărsător: Bună, Doamne. Unii spun că ești bărbat. Alții spun că ești femeie. Eu spun că fiecare dintre noi este Dumnezeul său. Așa că, de ce să ne rugăm? Hai să petrecem mai bine!Pești: Dumnezeule atotputernic, în timp ce beau ultimii 50 ml de Whisky din paharul meu pentru a-mi îneca durerea și nefericirea, fie ca starea mea de ebrietate să fie pentru onoarea și gloria Ta.