Cum se dă o veste proastă

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sună telefonul:- Alo, senor Rod? Aici este Ernesto, îngrijitorul dumneavoastră de la casa de la țară.Rod: Da, Ernesto, ce pot să fac pentru tine?Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, să vă anunț că papagalul dumneavoastră a murit.Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a câștigat multe premii internaționale?Ernesto: Da senor, acela.Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul ăsta. De ce a murit?Ernesto: A mâncat carne stricată.Rod: Carne stricată?! Cine l-a hrănit cu carne stricată?Ernesto: Nimeni senor, a mâncat el singur carne de cal mort.Rod: Cal mort? Ce cal mort?Ernesto: Calul dumneavoastră pursânge, senor.Rod: Neprețuitul meu cal pursânge, multiplu campion, este mort?Ernesto: Da senor, a murit de epuizare trăgând la căruța cu apă.Rod: Ai înnebunit de tot? Ce tot spui acolo? Ce căruță cu apă?Ernesto: Cea pe care o foloseam să stingem focul, senor.Rod: Dumnezeule! Ce tot spui? Care foc?Ernesto: Focul de la casa dumneavoastră, se-nor. O lumânare a căzut și a aprins draperiile și perdelele...Rod: Ce vrei să spui, că mi-a luat foc casa de la o lumânare?Ernesto: Da, senor.Rod: Păi, avem electricitate! Pentru ce era lumânarea aprinsă?Ernesto: Senor, lumânarea era aprinsă pentru înmormântare.Rod: Care nenorocită de înmormântare??Ernesto: A soției dumneavoastră, senor Rod.Rod: ..............!!!!!! ....????Ernesto: Să vedeți, a venit într-o noapte acasă, pe întuneric, și eu am crezut că este un hoț. Așa că am lovit-o cu crosa dumneavoastră de golf, model Tiger Woods Nike Driver.Rod: Ernesto! Dacă mi-ai rupt crosa aia ești într-un mare rahat!