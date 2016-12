Cum se ceartă femeile cu bărbaţii. Caz real!

Cum se ceartă femeile cu bărbații. Caz real!

Ştire online publicată Miercuri, 29 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce ai, draga mea? Iubito, ce ai? Iubitoooo!- Nu mai țipa așa!- Nu țip. Tu țipi.- Țip pe dracu eu! Ce vrei?- Să-mi spui ce ai. De ce ești supărată?- Nu am nimic.- De 4 ore taci.- De 4 ore și 10 minute.- De 4 ore și 10 minute.- Ce faci, mă îngâni?- Nu te îngân.- Ba mă îngâni. Nu vezi că repeți tot ce zic?- Nu repe… Bine, repet, scuze. Acuma, îmi spui ce ai?- Nu am nimic, te rog să mă lași în pace!- Bine, dar…- Nici un „dar“, nu mai vreau să aud niciun cuvânt, OK? Lasă-mă!După încă cinci minute de tăcere: - Tu îți bați joc de mine, nu-i așa?- Poftim? De ce îmi bat joc de tine?- Pur și simplu nu-ți pasă că sunt supărată.- Păi, nu te-am întrebat ce ai și ai zis să tac?- Și tu atâta ai așteptat, nu? După ce că ești nesimțit și îmi distrugi viața, nici măcar nu-ți pasă!- Dar ce-am făcut?- Ce-ai făcut?- Da.- Chiar vrei să știi ce-ai făcut?- Da.- Păi aia e, că problema nu e ce-ai făcut, ci ce n-ai făcut…- OK, zi ce n-am făcut.- Te faci că nu știi, da?- Nu, chiar nu știu, jur.Ea începe să plângă cu sughițuri. Și printre sughițuri vorbește: - Și când te gândești că erau și alții de față și au văzut că mă tratezi ca pe o proastă.- Când te-am tratat eu ca pe-o… despre ce naiba vorbești?- Ții minte, acum trei luni, la ziua ta, când te-am rugat să duci gunoiul, de față cu mama și cu tata, și ai zis că n-ai chef, că o să-l duci mai târziu și că mai bine să aduc eu desertul ăla, ce întârzii atâta cu el?- Așa am zis?- Cuvânt cu cuvânt. Adică, vezi Doamne, eu eram proasta pe care o țineai tu numai la cratiță, să-ți facă deserturi, și tu nici măcar gunoiul nu te deranjai să-l duci. M-am simțit oribil, să știi, ca ultimul om...Din nou hohote. El încearcă s-o ia în brațe.- Ia mâna de pe mine! Sunt doar o bucătăreasă care nu merită respect.- Iubito, dar ai înțeles greșit.- Da, sigur, adică nici nu mă duce capul, asta vrei să zici, nu? Sunt o bucătăreasă fără creier.- Ești cea mai deșteaptă femeie pe care-o cunosc.- Mai faci și mișto de mine, ca un nesimțit…- Doamne ferește! Chiar nu fac.- Cum poți să-mi zici că sunt cea mai deșteaptă femeie pe care-o cunoști? Ne-ai dat cumva la toate teste de inteligență?- Nu v-am dat, dar, na… așa mi se pare.- Adică, nici măcar nu ești sigur.Noi hohote de plâns...- Iubito, ce-i cu tine? De ce plângi așa?- Mă faci urâtă, așa, pe față, nu?- Poftim? Când te-am făcut eu urâtă?- Îmi repeți că sunt deșteaptă, de parcă eu n-aș ști că așa sunt consolate toate urâtele? Taci, vezi? Te-ai blocat.- Păi m-am blocat, da, că nu știu ce să răspund la astfel de tâmpenii.- Acum mă faci și tâmpită, nu?- Nu.- Cum, nu? Insinuezi că sunt surdă?- Băi, încetează, exagerezi îngrozitor.- Am înțeles. Sunt urâtă, tâmpită, surdă și exagerez. Și locul meu e la bucătărie. Și mai sunt și curvă, o știm de mult.- POFTIIIM? De unde-ai scos-o?- Mai ții minte ce mi-ai zis, acum opt ani, când m-ai invitat prima oară la un suc?- Ce ți-am zis?- „Unde stoarcem portocalele, la mine sau la tine?”.- Așa, și?- Adică, vezi Doamne, eu eram din aia care se culca cu bărbații de la prima întâlnire…- EȘTI NEBUNĂ, ERA O GLUMĂ!- A, da, acuma sunt și nebună?- Nu am vrut să zic „nebună“ în sensul ăla. Pe bune, hai să ne calmăm un pic și să…- DIVORȚEZ!