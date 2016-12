Cum scapă basma curată un soţ infidel

Cum scapă basma curată un soț infidel

În camera fiului intră tatăl speriat nevoie mare.- Fiule, trebuie să mă ajuți și mai ales să mă înțelegi, spune ezitant tatăl! Fiule, sunt disperat, mama ta a decis să facă curat în garaj și a găsit în torpedo niște chiloți de femeie. Și am vrut să știi că i-am spus că tu ai luat cheile de la mașină și este numai și numai vina ta!- Dar tată, mama știe foarte bine că eu nu pot să conduc, că nu am permis și nici nu mă pricep! - spune surprins fiul.- Știu asta! - spune tatăl. Dar nu îți face griji, fiul meu, important este să confirmi că tu ai luat cheile. Bara de protecție am spart-o eu deja!