Cum să pui deoparte pentru bătrâneţe

Cum să pui deoparte pentru bătrânețe

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

El și ea, la nunta de argint.El:- Dragă, in toată căsătoria noastră fericită, un lucru nu mi-ai spus: ce ții în geamantanul de pe șifonier? Mi-ai zis de la început să nu umblu acolo și eu nu mi-am băgat nasul niciodată!Ea:- Bine, dragul meu, fiindcă am împlinit un sfert de secol împreună, am să-ți satisfac curiozitatea. Poți să te uiți ce este în geamantan.El:- Bine… văd aici niște cartofi… și-o mulțime de bani!Ea:- Da, cincizeci de mii de dolari.El:- Cincizeci de mii de… Dumnezeule, dar de unde?…Ea:- Păi, să-ți explic. De câte ori te-am înșelat, am pus câte un cartof în geamantan.El:- Cum? Păi aici sunt patru cartofi!… Nu pot să cred așa ceva! Dar banii, cincizeci de mii de dolari?Ea:- Păi, cum se facea un kil, îi vindeam…