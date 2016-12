Cum să pierzi vremea la muncă în timp ce toţi te vor considera un angajat model

Cum să pierzi vremea la muncă în timp ce toți te vor considera un angajat model

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

07:55 - Intri în clădire. Toți trebuie să vadă că vii la fix la muncă08:05 - Intri direct în birou. Nu stai la cafele sau țigări. Ai timp de astea mai târziu.08:10 - Pornești calculatorul. Între timp scormonești ceva printre hârtiile de pe birou.08:20 - Înjuri calculatorul fiindcă nu pornește. Le spui colegilor că te duci la o țigară până pornește „mizeria asta”. Nu contează că tu ai I7, contează că ai blocat butonul de reset cu o agrafă.08:40 - Revii în birou. Calculatorul tot nu a pornit. Spui tuturor că te duci până la IT. Ahhh... tu lucrezi la IT. Spui că te duci să cauți electricianul. Sigur e o problemă de la partea electrică.09:00 - Găsești electriacnul. Îl trimiți să verifice toate prizele de la etajul 2 și apoi să vină la tine în birou.09:10 - Te întorci în birou. Spui tuturor că are electricianul ceva treabă și apoi vine.09:15 - Scoți serverul din priză ca să faci cafea la noul tău roboțel DolceGusto. Faci câte una pentru fiecare coleg.09:35 - Jumătate de firmă urlă că nu merg aplicațiile. Spui că este o problemă tehnică și o vei remedia urgent.09:40 - Bagi serverul în priză.09:45 - Te sună șeful să-ți mulțu-mească pentru că merg aplicațiile din nou și să te felicite că îți faci treaba la timp.10:00 - Vine electricianul. Îl pui să verifice toate prizele. Între timp scoți agrafa din butonul de reset. Minune. PC-ul tău pornește.10:15 - Faci o actualizare a tuturor aplicațiilor. Dai două click-uri și spui tuturor că pleci la o țigară până se actualizează. De fapt ai pus doar o imagine în plus, dar nu contează. Lumea va ști că îți pasă de ei.11:00 - Te întorci de la țigară.11:20 - Te sună de la Resurse Umane să mergi să-ți ridici salariul. Spui că nu ai timp și îi rogi să îți trimită banii în cont.11:35 - Îți verifici contul de Okazii. Vezi că cineva are nevoie de vreo 4 Gb de RAM. Te duci în magazie. Nu găsești.11:45 - Te duci la șef și îi spui că ai nevoie urgent de niște piese și ceri să-ți aprobe o deplasare. Aprobă.12:15 - Pleci să cumperi piese cu mașina firmei. Iei cei 4 Gb de RAM și două mouse-uri. Te întâlnești cu omul de pe Okazii. Îi vinzi RAMii.13:00 - Te întorci la birou. Pleci să montezi cei 4 Gb de RAM pe server.14:00 - Sună o tipă de la Marketing că nu îi merge ceva la facturare. O bagi în mă-sa. Spui că nu depinde de tine.14:10 - Te sună șeful să-ți spună că nu e frumos să vorbești așa cu colegii. Te scuzi spunând că FIX atunci lucrai la remedierea problemei și erai concentrat. Șeful te scuză.14:15 - Bagi cablul de rețea în switch. Era scos. Probabil ai uitat că ți-ai făcut un back-up cu toate datele clienților.15:00 - Problemă urgentă, nu funcționează imprimanta la facturare. Te duci urgent să o verifici. Nu mai are toner. Stai jumătate de oră la vrăjeli cu o tipă de pe acolo. Spui că te duci să cumperi toner.15:30 - Te întorci cu tonerul. Îl schimbi. Spui tipei cu care ai vrăjit că ai făcut rezervări la un restaurant pentru ora 18:00. Zâmbește. Îți dă numărul de telefon și adresa ei.16:00 - Te duci la șeful tău și îi spui că ai o întâlnire cu un posibil client la ora 18:00 și că ai nevoie de o mașină de la firmă și să ți se deconteze cheltuielile. E de acord.16:10 - Pleci acasă. A mai trecut o zi.