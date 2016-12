Cum să nu-ţi faci prieteni

Cum să nu-ți faci prieteni

Miercuri, 23 Noiembrie 2011.

Ghid practic: Cum sa nu-ti faci prieteni... sau cum sa-i pierzi pe vecie pe cei pe care ii aiDa, de acord cu voi, titlul e prea lung... parca ar fi titlul unei lucrari de doctorat intr-o universitate simandicoasa... dar, consolati-va cu gandul ca putea fi chiar mai lung, daca adaugam "si sa-i transformi in dusmani inversunati"?Mai intai cred ca trebuie sa argumentez utilitatea acestui ghid: In primul rand, in vremurile noastre, cand totul se vinde si se cumpara, cand sentimentalismele sunt slabiciuni nepermise, cand fiecare se inchina doar celor doi zei "Eu" si "banul", la ce-ti maitrebuie prieteni? De ce sa-i ai, la ce-ti folosesc?*"Prietenii sunt cei care te sprijina cand ai nevoie, care iti asculta rabdatori probemele..."Ei, as! Adica acei care-mi stiu foarte bine punctul slab si am lovesc unde trebuie, ca sa ma doara suficient, cand mi-e lumea mai draga, pentru ca ma descurc mai bine ca ei.. sau pur si simplu asa vor.... Sau cei care spun ce stiu despre mine altora, asa, ca fapt divers... Nu, mersi, nu-mi trebuie!*"Prietenii sunt cei cu care iesi la o bere, la o distractie..."Ei, as! Adica acei care ma "ajuta" sa-mi pierd timpul si sa-mi cheltuiesc banii pe care Eu ii muncesc... Mai bine ma lipsesc, am mai mult timp si imi pot folosi banii mai eficient si mai folositor!*"Prietenii sunt cei cu care iti imparti bucuriile si necazurile..."Ei, as! Adica eu muncesc si ei sa culeaga roadele, sa se bucure in locul meu... lasa... iar la necazuri... ati vazut prieteni care nu dispar imediat cand ai un necaz? In al doilea rand, au aparut o groaza de ghiduri cum sa-ti faci prieteni (hm!), cum sa-i pastrezi (ei na!), dar nici unul nu-ti spune cum sa scapi de ei... Argumentarea ar mai putea continua, dar e mai bine sa trec la ghidul promis.1. SA MINTI! Pe oricine si pentru orice, in orice situatie, sa tesi o panza de minciuni din care sa nu inteleaga nimeni nimic. Adevarul sa-l stii numai tu.2. SA INSELI! Sa nu ai nici o retinere si nici o jena sa pacalesti, sa pagubesti pe cineva, nu conteaza cine. Numai interesul tau conteaza.3. SA NU AI INCREDERE! Sa nu te increzi in nimeni, nici in persoana care, inca, iti este alaturi. Sa nu crezi nici un cuvant din ceea ce spune; nu e sincera, vrea doar sa profite de tine.4. SA LOVESTI! Cum gasesti punctul slab al cuiva, loveste fara mila. Fii sigur ca si el ar face exact la fel daca ar fi in locul tau. Deci, nu-i da ocazia asta niciodata.5. SA JIGNESTI! Improasca pe oricine, orice, oricand, oriunde. Sa nu spui niciodata cuvinte frumoase. Calca cu incredere pe sufletul cuiva care a facut greseala sa se deschida in fata ta. Asta merita, e un om slab, e un nimic.6. SA NU MULTUMESTI! Meriti tot ceea ce primesti, asa ca nu e nevoie sa multumesti. Ba chiar meriti mai mult de atat, asa ca n-ai nici un motiv sa multumesti. Recunostinta - ce mai este si asta?7. SA NU RESPECTI! Ce daca cineva a muncit o viata, a studiat? Oricine poate face asta. Tu si numai tu trebuie sa fii respectat, ceilalti nu o merita. Numai ce ai facut tu e important.8. SA NU AJUTI! Niciodata, pe nimeni, in nici o situatie! Sa se descurce cum stie si cum poate! Si daca nu poate... asta e, viata e dura... il priveste.9. SA NU DARUIESTI! Cadouri, daruri? Nici pomeneala! Sarbatorile au fost create de cei lenesi ca sa primeasca ceva pentru care n-au muncit. Adica de ce eu sa muncesc si ei sa se bucure de cadouri?10. SA NU IUBESTI! Niciodata, pe nimeni, in afara de tine! Numai tu meriti sa fii iubit, sa fii adorat, ceilalti nu! Barbatii sunt niste mincinosi ( mai putin tu daca esti unul ), iar femeile sunt niste prefacute ( mai putin tu daca esti una ), deci n-ai motive sa iubesti.Acestea sunt doar regulile de baza pentru a fi un om stapan pe tine si pe banii tai, pe bucuriile tale, pe toate ale tale, sa te bucuri de ele numai tu, tu singur...Atunci...Nimeni nu va mai sti ce gandesti cu adevarat, nicichiar tu... Toti te vor ocoli pentru ca ii inseli sinu-ti mai ramane decat sa te inseli chiar pe tine...Nimeni nu va avea incredere in tine, nici chiar tu...Toti vor avea grija sa se pazeasca de tine si poatesa-ti intoarca loviturile si nu-ti mai ramane decatsa te lovesti chiar pe tine...Nimeni nu te va mai asculta si toti se vor feri devorbele tale si nu-ti mai ramane decat sa tejignesti chiar pe tine...Nimeni nu iti va mai da nimic si nu-ti mai ramanedecat sa-ti dai chiar tie si sa nu-ti multumesti...Nimeni nu te va mai respecta si nu-ti ramaneecat sa nu te mai respecti nici chiar pe tine...-Nimeni nu te va ajuta cand vei cere ajutorul si nu-ti ramane decat sa nu te mai ajuti nici chiar tu...-Nimeni nu-ti va mai darui nimic si nu-ti mai ramane decat sa nu-ti mai faci cadouri nici chiar tie...-Nimeni nu te va iubi si nu-ti mai ramane decat sa nu te mai iubesti nici pe tine...-Pentru ca esti un egoist care poate are bani, dar nu are cu adevarat nimic... De fapt, esti sarac... esti demn de mila... pentru cacine nu are prieteni, e singur...Si singurii oameni vrednici de mila sunt cei cu adevarat SINGURI, care nu au pe NIMENI alaturi.Daca ai "respectat" vreodata una din aceste reguli... incearca sa te gandesti daca nu cumva ai gresit... Daca nu, te felicit pentruca esti OM si te intreb: nu ai vrea sa-mi fii prieten?