Cum să îţi iei un soţ bogat

Cum să îți iei un soț bogat

Ştire online publicată Luni, 12 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie din New York a scris pe un site financiar, cerând sfaturi despre cum să găsească un soț bogat: deja acest fapt singur e distractiv, dar partea cea mai tare e ceea ce i-a răspuns un tip.EA: Sunt o fată frumoasă (mai mult, foarte frumoasă) de 28 ani. Sunt inteligentă și am cu adevărat clasă. Aș vrea să mă căsătoresc cu cineva care câștigă minim jumătate de milion de dolari pe an.Există pe site-ul ăsta vreun bărbat care să câștige atât? Sau soții ale unor milionari care pot să-mi dea sfaturi pe această temă? Am avut deja relații cu bărbați care câștigau 200 sau 250 mii dolari, dar acest lucru nu-mi permite să locuiesc în Central Park West.Cunosc o doamnă care face yoga cu mine, care s-a căsătorit cu un bancher bogat și trăiește la Tribeca, nu e atât de frumoasă ca mine și nici măcar atât de inteligentă. Așa că mă întreb, ce a făcut ca să merite acest lucru și de ce eu nu reușesc? Cum pot să ajung la nivelul ei?EL: Am citit e-mailul dvs cu mult interes, m-am gândit profund la cazul dvs. și am elaborat un prospect al situa-ției dvs. Vă asigur că nu vă fac să pierdeți timpul, deoarece câștig 500 mii dolari pe an. Clarificat acest lucru, consider faptele în următorul mod:Ceea ce dvs. oferiți, văzută din perspectiva unui bărbat ca acela pe care-l căutați e pur și simplu o afacere foarte proastă. Și acest lucru din următoarele motive:Lăsând la o parte blablabla, ceea ce dvs. oferiți e o negociere foarte simplă. Dvs. oferiți frumusețea dvs. fizică, iar eu ofer banii mei. Propunerea este foarte clară, dar există o mică problemă: în mod sigur frumusețea dvs. se va diminua puțin câte puțin și într-o zi va dispărea, în timp ce e foarte probabil să crească progresiv contul meu în bancă.Așadar, în termeni economici dvs. sunteți un activ care suferă de depreciere, în timp ce eu sunt un activ care produce dividende. Dvs. nu numai că suferiți o depreciere, aceasta e progresivă și crește în fiecare an!Vă explic mai bine: azi dvs. aveți 28 de ani, sunteți frumoasă și veți continua să fiți pentru următorii 5/10 ani, dar din ce în ce mai puțin. Și într-o zi, când veți observa o poză a dvs. de azi vă veți da seama că ați devenit o prună uscată. Acest lucru înseamnă, în termeni de piață că azi sunteți bine cotată, în epoca ideală să fiți vândută, nu cumpărată.Dacă mă gândesc bine și ca să mă asigur de cât sunteți de inteligentă, cu clasă și frumoasă, eu, potențial „client care închiriază” așa o „mașină”, cer ceea ce este corect: să facem un test drive.Vă rog să stabiliți data și ora.Cu stimă,Investitorul dvs,...