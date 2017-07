Cum s-a schimbat mentalitatea bărbaţilor

Cum s-a schimbat mentalitatea bărbaților

Ştire online publicată Joi, 13 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La Congresul Internațional de Emancipare a Femeii, ia cuvântul reprezentanta Ugandei, Mbuka:- Cum mă săturasem să gătesc numai eu, într-o zi i-am spus bărbatului meu să mai facă și el de mâncare! Și eu n-am mai gătit! În prima zi n-am văzut nimic, în a doua nici atât, dar în a treia zi am văzut o farfurie murdară. Deci, s-a schimbat ceva în mentalitatea bărbaților!Reprezentanta Franței, Isabelle:- Eu m-am săturat să fiu singura care spală rufe în casă! Într-o zi, am încetat să o mai fac. În prima zi nu am văzut nimic, nici în a doua, însă a treia zi am văzut un maieu la uscat. Deci, s-a schimbat ceva în mentalitatea bărbaților!Reprezentanta României, Maria:- Într-o zi, i-am zis lu’ Ion al meu că io m-am săturat de atâta lucru și i-am zis să mai meargă și el cu vacile la păscut, să mai măture prin casă și să mai aibă el grijă de plozi! Ei, i-am zis! În prima zi, n-am văzut nimic, nici în a doua, abia în a treia zi am început parcă să văd ca prin ceață cu ochiul stâng!